Rize'de görevliler Kurban Bayramı'nda da mesaide! Selin ardından yaralar sarılıyor

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Selin en çok etkilediği Güneysu ilçesi ile Büyükköy ve Muradiye beldelerinde balçık temizlik çalışması da sürüyor. Ekipler yerleşim yerlerindeki balçıkları iş makineleri yardımıyla kaldırıyor. Cadde ve sokakların eski haline dönüştürülmesi için çalışan ekipler bir yandan da tıkalı menfezleri açıyor, hasarları gideriyor.

