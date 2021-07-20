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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 700 tonluk ilk mega tabliye blok montajı yapıldı! 8 ay sonra hizmete açılacak

Türkiye, millete hizmet yolunda dev projeleri bir bir hayata geçiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki ilk mega tabliye blok montajı, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına yapıldı. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek.

20.07.2021 16:04 - Son Güncelleme: 20.07.2021 16:50
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 700 tonluk ilk mega tabliye blok montajı yapıldı! 8 ay sonra hizmete açılacak

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 700 tonluk ilk mega tabliye blok montajı yapıldı! 8 ay sonra hizmete açılacak

Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapılmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 700 tonluk ilk mega tabliye blok montajı yapıldı! 8 ay sonra hizmete açılacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 700 tonluk ilk mega tabliye blok montajı yapıldı! 8 ay sonra hizmete açılacak

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blok montajı yapıldı. Gemiyle getirilen mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konuldu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 700 tonluk ilk mega tabliye blok montajı yapıldı! 8 ay sonra hizmete açılacak

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak.