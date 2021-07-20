Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti
Hatay'da sınırda konuşlu askerler, önceki yıl Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğin önüne gelerek gözyaşları içerisinde askerlere sevgi gösterisinde bulunan 85 yaşındaki Meryem Özdil'in Kurban Bayramı'nı kutladı.
20.07.2021 13:05
- Son Güncelleme: 20.07.2021 13:05
Reyhanlı'daki Tunceli Dağ Komando Tugayında görevli bir grup asker, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk ve 35 torun sahibi Meryem Özdil'i ziyaret etti.