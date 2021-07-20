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Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti

Hatay'da sınırda konuşlu askerler, önceki yıl Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğin önüne gelerek gözyaşları içerisinde askerlere sevgi gösterisinde bulunan 85 yaşındaki Meryem Özdil'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

20.07.2021 13:05 - Son Güncelleme: 20.07.2021 13:05
Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti

Reyhanlı'daki Tunceli Dağ Komando Tugayında görevli bir grup asker, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk ve 35 torun sahibi Meryem Özdil'i ziyaret etti.

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Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti

Askerler, Özdil'in elini öperek bayramını kutladı ve hazırladıkları gıda kolisini verdi.

Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Meryem nine, Mehmetçik'i çok sevdiğini söyledi.

Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti

Evine gelen askerlere teşekkür eden Özdil, "Askerlerin ayaklarına taş değmesin.

Hatay'da konuşlu askerler bir yıl önce Reyhanlı'daki birliğin önüne gelen Meryem Özdil'i Kurban Bayramı'nda ziyaret etti

Biz Osmanlı kadınıyız, dedelerimin ikisi de şehit oldu.