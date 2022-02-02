SON DAKİKA: Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
02.02.2022 09:42
- Son Güncelleme: 02.02.2022 09:52
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.