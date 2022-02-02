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Haberler Güncel SON DAKİKA: Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA: Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

02.02.2022 09:42 - Son Güncelleme: 02.02.2022 09:52
SON DAKİKA: Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.

SON DAKİKA: Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.

SON DAKİKA: Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

SON DAKİKA: Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri işte böyle kaçtı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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