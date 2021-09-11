Rize-Artvin Havalimanında sona geliniyor! İlk uçak yıl sonunda inecek

Rize'de yatırım yapmanın hava koşulları ve coğrafi şartlar nedeniyle zor olduğunun altını çizen Çeber "45 gün hiç ara vermeyen, bir bölümü de afet olan yağışlı bir sezon yaşadık. Onun dışında da bazı zorluklarımız var. Rize'de yatırım yapmak gerçekten çok zordur. İklimden dolayı, coğrafi şartlardan dolayı çok zordur. Bizi engelleyecek şartta bir zorluk olmazsa yıl sonunda açmış ve ilk uçağı indirmiş olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.