Vav TV İzle
Haberler Güncel NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming tarafından çekilen 'Van Gölü' fotoğrafı dünyayla paylaşıldı. CMSA Astronotu Liu Boming Van Gölü'nden eşsiz bir fotoğraf çekti. Büyük beğeni alan Van Gölü fotoğrafına, "Uzaydan bakıldığında, göğe doğru süzülen bir anka kuşunu andırıyor" yorumu yapıldı.

11.09.2021 14:52 - Son Güncelleme: 11.09.2021 14:55
NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotunun ardından CMSA astronotunun da ilgisini çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

Geçtiğimiz aylarda NASA Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı uzay fotoğraflarıyla yarışmış ve aldığı oylarla birinci seçilmişti.

NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

Astronot Kate Rubins'in ardından CMSA Astronotu Liu Boming de Van Gölü'nden eşsiz bir fotoğraf çekti. Van Gölü ile birlikte 3 farklı göl fotoğrafı da çeken astronot, bu görselleri paylaştı.

NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

Büyük beğeni alan Van Gölü fotoğrafına, "Uzaydan bakıldığında, göğe doğru süzülen bir anka kuşunu andırıyor" yorumu yapıldı.

NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!

"ASTRONOT, VAN GÖLÜ'NÜ ANKA KUŞUNA BENZETTİ"
İHA muhabirine konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'nün eşsiz maviliğinin uzaydan astronotları mest ettiğine dikkat çekti.

SON DAKİKA