NASA’dan sonra CMSA astronotu da gözünü Van Gölü’ne çevirdi!
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming tarafından çekilen 'Van Gölü' fotoğrafı dünyayla paylaşıldı. CMSA Astronotu Liu Boming Van Gölü'nden eşsiz bir fotoğraf çekti. Büyük beğeni alan Van Gölü fotoğrafına, "Uzaydan bakıldığında, göğe doğru süzülen bir anka kuşunu andırıyor" yorumu yapıldı.
11.09.2021 14:52
- Son Güncelleme: 11.09.2021 14:55
Astronot Kate Rubins'in ardından CMSA Astronotu Liu Boming de Van Gölü'nden eşsiz bir fotoğraf çekti. Van Gölü ile birlikte 3 farklı göl fotoğrafı da çeken astronot, bu görselleri paylaştı.
Büyük beğeni alan Van Gölü fotoğrafına, "Uzaydan bakıldığında, göğe doğru süzülen bir anka kuşunu andırıyor" yorumu yapıldı.
"ASTRONOT, VAN GÖLÜ'NÜ ANKA KUŞUNA BENZETTİ"
İHA muhabirine konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'nün eşsiz maviliğinin uzaydan astronotları mest ettiğine dikkat çekti.