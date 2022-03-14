İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?
Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. İstanbul'daki son kar yağışı barajların doluluk oranlarına henüz etki etmedi ancak iki baraj yüzde yüz doluluk oranına ulaştı bile. İşte İstanbul barajlarında son durum...
14.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:12
Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. Son hava tahminlerine göre yağmur kapıda. Ancak şimdiden iki baraj da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte İstanbul barajlarında son durum: