İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. Son hava tahminlerine göre yağmur kapıda. Ancak şimdiden iki baraj da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte İstanbul barajlarında son durum: