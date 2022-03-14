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İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. İstanbul'daki son kar yağışı barajların doluluk oranlarına henüz etki etmedi ancak iki baraj yüzde yüz doluluk oranına ulaştı bile. İşte İstanbul barajlarında son durum...

14.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:12
İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. Son hava tahminlerine göre yağmur kapıda. Ancak şimdiden iki baraj da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte İstanbul barajlarında son durum:

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Alibeyköy: 78.29 Büyükçekmece: 82.79 Darlık: 93.59

İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Elmalı: 95.73 Istrancalar: 100 Kazandere: 100

İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Ömerli: 89.52 Papuçdere: 94.19

İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

Sazlıdere: 57.75 Terkos: 81.17

İstanbul’da kar yağışı barajları doldurdu mu? 14 Mart barajlarda son durum ne?

14 Mart itibarıyla barajlardaki doluluk oranı...

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