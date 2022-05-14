Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk uçağın inişini çay bahçelerinden izlediler
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'nda, ilk tarifeli uçağın inişinin heyecanı yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkarak ilk uçağın inişini heyecanla izledi.
14.05.2022 14:38 - Son Güncelleme: 14.05.2022 14:39
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi 'Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yaptığı havalimanındaki sahnede Karadenizli sanatçılar, konser verdi. Havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkan vatandaşlar, THY'ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine 'Rize-Artvin' yazılı tarifeli uçağın ilk inişini büyük bir heyecanla izleyenler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.