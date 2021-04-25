Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım! İşte ilk uçağın ineceği tarih

BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımlarla ilgili her toplantıda özellikle Rize-Artvin Havalimanı projesini sorduğunu ve yakından takip ettiğini dile getiren Avcı "Cumhurbaşkanımızın en son Rize ziyaretinde havalimanı şantiyesinde bir toplantı olmuştu. O toplantıda da Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de bitmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisinin de özel takip ettiği bir proje. Cumhurbaşkanımız ile yatırımları konuştuğumuz her toplantıda da bize sorduğu, takip ettiği projelerden bir tanesi. Dolayısıyla inşallah bir aksama olmadan Rize-Artvin Havalimanımızın projesini tamamlamış olacağız" diye konuştu.