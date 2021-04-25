Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım! İşte ilk uçağın ineceği tarih
Türkiye'de deniz üzerine dolgu şeklinde inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Havalimanının açılışı için 29 Ekim 2021 tarihinin planlandığı belirtilirken, turizmcilerin de açılışı 4 gözle beklediği bildirildi.
85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı. Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.
"APRONUN BETONLANMASI VE PİSTİN ASFALTLANMASI GİBİ ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR"
İlk uçağın 29 Ekim 2021 yılında inmesi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü dile getiren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı "Rize-Artvin Havalimanımız da bu yılın sonunda ilk uçağımızın inmesini bekliyoruz. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Rize'de yatırımların duraksamaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye'nin de mega projelerinden bir tanesi Rize-Artvin Havalimanı projesi. Yatırım maliyeti de yüksek olmasına rağmen hiçbir şekilde yavaşlamadı, durmadı. Biz hızlı bir şekilde sürecin tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.
Açılış tarihinin 29 Ekim olabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Milletvekili Avcı "Şimdi apronun betonlanması ve pistin asfaltlanması gibi çalışmalar başlıyor. Dolgu ile ilgili de çok az bir yer kamıştı zaten. Onunla ilgili çalışmayı da yakın zamanda bitirecekler inşallah. Biz açılış tarihinin 29 Ekim olmasını ümit ediyoruz. O güne yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişirse 29 Ekim tarihine, yetişmezse yıl sonuna bitmiş olacak" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımlarla ilgili her toplantıda özellikle Rize-Artvin Havalimanı projesini sorduğunu ve yakından takip ettiğini dile getiren Avcı "Cumhurbaşkanımızın en son Rize ziyaretinde havalimanı şantiyesinde bir toplantı olmuştu. O toplantıda da Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de bitmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisinin de özel takip ettiği bir proje. Cumhurbaşkanımız ile yatırımları konuştuğumuz her toplantıda da bize sorduğu, takip ettiği projelerden bir tanesi. Dolayısıyla inşallah bir aksama olmadan Rize-Artvin Havalimanımızın projesini tamamlamış olacağız" diye konuştu.