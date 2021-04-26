Çok sayıda kişinin başı derde girdi! E-devlet hesabınıza girip bunu mutlaka kontrol edin! Durum çok vahim!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki İsimli, Türkiye'nin en ehemmiyetli kamu ağı e-Devlette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bir hayli uygulamasına tek tuşla ulaşmanın muhtemel hale geldiğini belirtti.Tapu harekâtlarının e-devlet üzerinden alınmaya başlanmasıyla beraber vatandaşların haberi olmadan kendilerine ait evler dolandırıcılar tarafından alınmaya başlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli" dedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmında numarası kayıtlı olan vatandaşların, otomatik gönderilen SMS ile taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olabileceğini bildirdi. Kendinizi ve mülklerinizi güvence altına almak için e-devlette size verilen önerileri kesinlikle uygulayın. Bu bağlamda haberimizde sizlere verimli olacak bilgileri kumpasladık. E-Devlet giriş harekâtlarını e-Devlet parolası kullanarak yapmak, en çok seçim edilen usuldür. Çünkü çok basit şekilde temin edilebiliyor ve rahatlıkla işlemler yapılabiliyor. T.C. kimlik kartı ile e-Devlet giriş işlemleri kolayca yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet Kapısı Kimlik Kartı Uygulaması isimli programın bilgisayara indirilmesi gerekiyor.
NASIL KULLANILIR?
Vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda "e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, "Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı.
"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"
Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."
Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.
E devlet şifresi çalınırsa ne olur?
Sıkça sorulan e devlet şifresi çalınırsa ne olur? Sorusu insanların bu durumu yaşamaması için bu konuda dikkat edip şifresini kimseyle paylamaması güvenlik açısından büyük önem arz eder. Banka bilgileri gibi hakkınızda pek çok bilgiye ulaşılabilen bu sistem de e devlet şifresi başkasının eline geçerse adınıza işlemler yapılabileceği gibi, banka hesaplarınızda tehlike altına girer. Bu nedenlerden dolayı e devlet şifrenizi başkası ile paylaşmamalı ve başkasının görebileceği yerlerden uzak tutmalısınız. Aksi takdirde şifreniz kötü amaçlı kişilerin eline geçerse, bu kişiler tüm bilgilerinize kolay bir şekilde ulaşabileceğinden ötürü olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
E devlet şifremizi nasıl belirlemeliyiz?
E devlet şifresi çalınırsa ne olur? Sorusundan sonra bu konu ile ilgili bir diğer merak edilen husus da şifreyi nasıl belirlememiz gerektiği ile ilgilidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi şifremizi koruma altına almamız çok önemlidir. Bu nedenle ismimiz, telefon numaramız gibi hakkımızda bilinen ve kırılması kolay olan şifreleri koymaktan kaçınmalıyız. Aynı zamanda şifre koyma işlemlerinde ardışık sayılar kullanmaktan da kaçınmalıyız.
Şifre çalınmasının önüne geçebilmek için e devlet sistemi 3 ayda bir sizlere şifrenizi değiştirmeniz için uyarı yapar. Sizlerin de bu uyarı ile birlikte kendinizi yeni şifre belirlemeniz güvenlik açısından faydalı olacaktır. Değiştirdiğiniz şifreyi her seferinde güvenlikli bir şekilde belirlemeniz gerekir. Fakat tamamen isteğe bağlı bir durum olan şifre değiştirme işlemi, mecburi tutulmamıştır. Bir diğer sorun olan şifrenizi kaybetme gibi durumlarda ise, PTT şubesine giderek yeni şifrenizi alabilirsiniz.