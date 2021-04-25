Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...
Türkiye'de koronavirüse karşı alınan kısıtlama tedbirleri sonrası açıklanan tablolarda son 2 gün yaşanan vaka düşüşü dikkat çekti. Son haftalarda 60 bini aşan vaka sayısı 40 bin sınırına kadar geriledi. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada biterken, gözler yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde bakan olan 3 ismin ilk kez katılacağı Kabine toplantısında gündem yine koronavirüs tedbirleri olacak. Tam kapanma seçeneğinin masada olacağı öğrenilirken, Ramazan Bayramı'nı da içerisine alacak bir kısıtlama olması gündemde. İşte detaylar...
Son dakika haberine göre, 2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu değerlendirdi.