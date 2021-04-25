RAMAZAN İMSAKİYE
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Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan kısıtlama tedbirleri sonrası açıklanan tablolarda son 2 gün yaşanan vaka düşüşü dikkat çekti. Son haftalarda 60 bini aşan vaka sayısı 40 bin sınırına kadar geriledi. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada biterken, gözler yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde bakan olan 3 ismin ilk kez katılacağı Kabine toplantısında gündem yine koronavirüs tedbirleri olacak. Tam kapanma seçeneğinin masada olacağı öğrenilirken, Ramazan Bayramı'nı da içerisine alacak bir kısıtlama olması gündemde. İşte detaylar...

25.04.2021 08:04 - Son Güncelleme: 25.04.2021 08:04
Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...

Son dakika haberine göre, 2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

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Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...

Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu değerlendirdi.

Kabine toplantısında bir ilk! Tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü yarına çevrildi...

FARK AÇILIYOR
Milliyet'in haberine göre iki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.