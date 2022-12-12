Başkan Erdoğan’ın Tayfun sözleri Yunanistan’ı panikletti: Yunanlılar sakinleşmezse Atina’yı vuracak

Samsun'da gençlerle buluşan Erdoğan, füze çalışmalarına işaret ederek, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." dedi.

Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi.