Başkan Erdoğan'ın Tayfun sözleri Yunanistan'ı panikletti: Yunanlılar sakinleşmezse Atina'yı vuracak
Samsun'da gençlerle buluşan Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonu hakkında, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi" dedi. Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları Yunan basınında gündem oldu. Haberlerde, "Yunanlılar sakinleşmezse Atina'yı vuracak" şeklinde ifadelere vurgu yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarına ve adaların silahlarla donatılmasına tepki gösterdi.
Samsun'da gençlerle buluşan Erdoğan, füze çalışmalarına işaret ederek, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." dedi.
Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi.
ERT: ATİNA'YI FÜZE SALDIRISIYLA TEHDİT ETTİ
ERT televizyonu, "Erdoğan, Atina'yı füze saldırısıyla tehdit etti" diye yazdı.
Konuya ilişkin haberde, "Erdoğan, 'Adaları silahlandırmak için Amerika'dan (silah) almaya kalkarsanız Türkiye buna seyirci kalmaz.' diye konuştu." denildi.
"BU ÜRETİM YUNANLILARI KORKUTUYOR"
Başkan Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, "Yunanistan Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacak. Artık roketlerimizi yapmaya başladık. Doğal olarak bu üretim Yunanlıları korkutuyor. 'Tayfun' deyince Yunanlılar Atina'yı vuracağından korkuyor. Tabiki vuracak." ifadeleri aktarıldı.
Aynı haberde, söz konusu füzenin ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.