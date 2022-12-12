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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi verdi. Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan başarı teşvik programı kapsamında öğrencilere destek vereceklerini de ifade etti.

takvim.com.tr
12.12.2022 20:44 - Son Güncelleme: 12.12.2022 20:59
Başkan Erdoğan’dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar

Enflasyonla mücadelede kararlılığı vurgulayan Erdoğan, "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar



ÖĞRENCİLERE BURS, KREDİ VE DESTEK MÜJDESİ: YENİ AYLIKLARI DUYURDU
Başkan Erdoğan kritik toplantıda öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi de verdi. Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini duyurdu

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Öğrencilerimize sesleniyorum, gençlerimize sesleniyorum. Başarı Teşvik Programı. Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz.

Başkan Erdoğan’dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.

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