Başkan Erdoğan’dan öğrencilere burs, kredi ve destek müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktorada yeni aylıklar

Enflasyonla mücadelede kararlılığı vurgulayan Erdoğan, "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun" ifadelerini kullandı.



