Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı

NEFES NEFESE ÇATIŞMALAR

Bazı noktalarda ise oda oda çatışmalar sürerken teröristlerin kendi aralarındaki konuşmalar bile duyuluyor. Mermi ve roketlerin havada uçuştuğu çatışmalarda yaralanan askerler tedavi olup hemen bulunduğu pozisyona dönüyor. SMO'cular, çatışmalar sırasında sık sık tekbirler çekerek psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu gösteriyor.