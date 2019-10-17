Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı
Barış Pınarı Harekâtı 9. gününde başarıyla ve hız kesmeden devam ediyor. Harekâtın hemen 3'üncü gününde Mehmetçiğin destan yazarak ilçe merkezinin kontrolünü sağladığı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı. Şehrin farklı noktalarında köşeye sıkıştırılan PKK/YPG'li teröristlerle sokak sokak meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. İşte teröristlerle amansız mücadeleden objektiflere yansıyan kareler...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Harekâtın hemen 3'üncü gününde Mehmetçiğin destan yazarak ilçe merkezinin kontrolünü sağladığı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı.
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Şehrin farklı noktalarında köşeye sıkıştırılan PKK/YPG'li teröristlerle sokak sokak meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. Kırılan bahçe ve ev duvarları ile yaratılan yeni yollar, kazılan tüneller, keskin nişancılar, İHA ve SİHA'lara karşı yakılan devasa ateşler, üstleri branda ve sac ile kapatılan uzun sokaklarda nefes kesen çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda sivilleri kalkan olarak kullandıkları görüldü.
NEFES NEFESE ÇATIŞMALAR
Bazı noktalarda ise oda oda çatışmalar sürerken teröristlerin kendi aralarındaki konuşmalar bile duyuluyor. Mermi ve roketlerin havada uçuştuğu çatışmalarda yaralanan askerler tedavi olup hemen bulunduğu pozisyona dönüyor. SMO'cular, çatışmalar sırasında sık sık tekbirler çekerek psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu gösteriyor.