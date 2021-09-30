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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Hakim ve savcı atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

30.09.2021 02:26 - Son Güncelleme: 30.09.2021 02:26
Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte Hakim ve savcı atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte Hakim ve savcı atamaları

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte Hakim ve savcı atamaları

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte Hakim ve savcı atamaları
Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte Hakim ve savcı atamaları
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