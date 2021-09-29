HAVA DURUMU | Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek! Sel, su baskını, heyelan...
Son dakika haberleri... Bir gün güneşli bir gün yağışlı geçen havalar vatandaşların "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmadan plan yapmamasına neden oluyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında "Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz'de de Kastamonu, Sinop ve Samsun'da sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını, heyelana karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARI
Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.