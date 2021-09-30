Başkan Erdoğan talimat vermişti! Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde çalışmalar başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.
30.09.2021 09:58
- Son Güncelleme: 30.09.2021 09:58
Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında yaşanan mahkeme süreci nedeniyle 2015 yılında çalışmaları durdurulan Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi'nin çalışmaları,
Belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalanmasının ardından, projenin çalışmalarını yürütecek firma, çalışmalarına başladı.
Selimiye Camii'nin önünde bulunan meydanı iş güvenliği açısından bariyerlerle vatandaşın geçişine kapatan firma, çalışmalarını hızlandırdı.