Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti

Peki 14 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...