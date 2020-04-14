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Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, yayılma hızının kontrol altına alındığı dile getirerek, "Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti." dedi. Peki 14 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

14.04.2020 20:20 - Son Güncelleme: 14.04.2020 20:20
Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti

Bakan Koca, yayılma hızının kontrol altına alındığı dile getirerek, "Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti." dedi.

Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti

Peki 14 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti
Türkiye'de 14 Nisan koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Artış hızı düşüşe geçti
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