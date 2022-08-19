Hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın gök gürültülü geliyor! Meteoroloji uyardı | HAVA DURUMU

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu