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Haberler Güncel BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. En sık aratılanlar arasında BİLSEM taban ve tavan puanları yer alıyor. Peki, BİLSEM taban puanları nasıl? BİLSEM 1, 2, 3, 4, sınıf baraj puanı nasıl? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
19.08.2022 16:18 - Son Güncelleme: 19.08.2022 16:18
BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

BİLSEM mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları 19 ağustos itibariyle açıklandı.

BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

BİLSEM 2022 KAYIT TARİHLERİ

Kayıtlar ise 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

BİLSEM 2022 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

1. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 380, Resim Yetenek Alanı için 90, Müzik Yetenek Alanı için ise 85 olarak açıklandı

BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI

2. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 410, Resim Yetenek Alanı için 90, ve Müzik Yetenek Alanı için 85 olarak duyuruldu

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