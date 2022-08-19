BİLSEM e-okul.meb.gov.tr puan HESAPLAMA EKRANI - 2022 BİLSEM 1. 2. 3. 4. sınıf baraj TABAN-TAVAN PUANLARI
BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. En sık aratılanlar arasında BİLSEM taban ve tavan puanları yer alıyor. Peki, BİLSEM taban puanları nasıl? BİLSEM 1, 2, 3, 4, sınıf baraj puanı nasıl? İşte tüm merak edilenler...
19.08.2022 16:18 - Son Güncelleme: 19.08.2022 16:18
BİLSEM mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edildi.