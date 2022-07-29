CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

VATANDAŞI KUYRUĞA SOKTU

Yerel seçimler öncesi ve şimdi "ucuz su, ucuz elektrik ve ÖTV'siz araç" gibi vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanlarının zam üstüne zam yapması vaatlerin ne kadar gerçekten uzak olduğunu da ortaya koydu. Öte yandan suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için dün gece şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.