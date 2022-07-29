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CHP'li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

Cumhuriyet Halk Partili stanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ndeki zam rüzgarına Yılmaz Büyükerşen'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katıldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna rağmmen kentte şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı. Öte yandan suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için dün gece şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.

29.07.2022 09:07 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:13
CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

Cumhuriyet Halk Partili stanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ndeki zam rüzgarına Yılmaz Büyükerşen'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

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CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna rağmen kentte şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı.

CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

VATANDAŞI KUYRUĞA SOKTU

Yerel seçimler öncesi ve şimdi "ucuz su, ucuz elektrik ve ÖTV'siz araç" gibi vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanlarının zam üstüne zam yapması vaatlerin ne kadar gerçekten uzak olduğunu da ortaya koydu. Öte yandan suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için dün gece şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.

CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

"ALLAH'IN SUYUNA BU FİYAT NEDİR ANLAMIYORUM YANİ"

Zam haberini aldıktan sonra evinin yakınındaki su yükleme noktasına gelen Eşref Yaşar, belirlenen su fiyatını eleştirdi.

CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

Yatırılan paranın yarısının da vergilere gitmesiyle alınan su miktarının iyice azaldığını belirten Yaşar şunları söyledi;

"Yaklaşık 1 saattir bekliyorum. Önümde 150 kişi vardı. Şimdi 15 kişi kaldı. Sıra gelirse biz de alacağız. Çok fazla bir oran. Belediye bu kadar büyük zammı neden yapıyor ki.

CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

Allah'ın suyuna bu fiyat nedir anlamıyorum yani. Zaten her yerden vergi alıyorlar. Şimdi 100 liralık su yüklüyorsun, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) olarak kesiliyor.

CHP’li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi

Yüklediğin paranın yarısı vergilere gidiyor. Önceden 100 liraya 30 ton su alıyorduk. Şimdi 15-19 civarlarına düştü. Yarından itibaren de 12 tona düşecek"

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