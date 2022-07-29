CHP'li Eskişehir Belediyesinden suya zam! Vatandaş gece yarısı kuyruğa girdi
Cumhuriyet Halk Partili stanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ndeki zam rüzgarına Yılmaz Büyükerşen'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katıldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna rağmmen kentte şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı. Öte yandan suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için dün gece şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.
29.07.2022 09:07 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:13
Cumhuriyet Halk Partili stanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ndeki zam rüzgarına Yılmaz Büyükerşen'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katıldı.
VATANDAŞI KUYRUĞA SOKTU
Yerel seçimler öncesi ve şimdi "ucuz su, ucuz elektrik ve ÖTV'siz araç" gibi vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanlarının zam üstüne zam yapması vaatlerin ne kadar gerçekten uzak olduğunu da ortaya koydu. Öte yandan suya yapılan yüzde 40 oranındaki zam gece yarısından itibaren geçerli olacağı için dün gece şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarında yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.