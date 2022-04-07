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Haberler Güncel Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan'a özel CUMA Mesajları 2022!

Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan'a özel CUMA Mesajları 2022!

Hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanlar amacıyla mühim günlerden biri olan cuma günü bağlamında camiler hazırlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan cuma mesajları aramaları sürat kesmeden devam ediyor. Sizler amacıyla en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza en yeni cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte hadisli, ayetli, dualı, resimli ve en yeni 2022 cuma mesajları!

takvim.com.tr
07.04.2022 09:03 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:05
Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan’a özel CUMA Mesajları 2022!

Resimli Cuma mesajları 2022 galerisini sizler için haberimizde derledik. Cuma günü müslümanlar için, haftanın en önemli günü sayılır. Sevgili Peygamberimiz: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete girdirildi, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cumadan başka bir günde kopmayacaktır." "Cuma gününün içinde öyle bir saat vardır ki Allah duaları kabul eder." buyurmuştur. Ramazan ayına özel gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan’a özel CUMA Mesajları 2022!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun...

Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan’a özel CUMA Mesajları 2022!

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan’a özel CUMA Mesajları 2022!

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin... Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...Şeytandan yaradana sığınki sevsin seni değil; sen nefsini yakasın ~ Hayırlı Cumalar ~

Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan’a özel CUMA Mesajları 2022!

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

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