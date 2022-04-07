Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan'a özel CUMA Mesajları 2022!
Hadisli, dualı ve ayetli cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanlar amacıyla mühim günlerden biri olan cuma günü bağlamında camiler hazırlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan cuma mesajları aramaları sürat kesmeden devam ediyor. Sizler amacıyla en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza en yeni cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte hadisli, ayetli, dualı, resimli ve en yeni 2022 cuma mesajları!
07.04.2022 09:03 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:05
Resimli Cuma mesajları 2022 galerisini sizler için haberimizde derledik. Cuma günü müslümanlar için, haftanın en önemli günü sayılır. Sevgili Peygamberimiz: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete girdirildi, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cumadan başka bir günde kopmayacaktır." "Cuma gününün içinde öyle bir saat vardır ki Allah duaları kabul eder." buyurmuştur. Ramazan ayına özel gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde.