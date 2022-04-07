Resimli, dualı, hadisli, kısa yazılı Cuma sözleri! Cuma - Ramazan ikisi bir arada mesajlar... 🤲🏻8 Nisan en yeni Ramazan’a özel CUMA Mesajları 2022!

Resimli Cuma mesajları 2022 galerisini sizler için haberimizde derledik. Cuma günü müslümanlar için, haftanın en önemli günü sayılır. Sevgili Peygamberimiz: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete girdirildi, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cumadan başka bir günde kopmayacaktır." "Cuma gününün içinde öyle bir saat vardır ki Allah duaları kabul eder." buyurmuştur. Ramazan ayına özel gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde.