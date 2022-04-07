HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 42 kente uyarı! İstanbullular dikkat! O saatte geliyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.