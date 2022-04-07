HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 42 kente uyarı! İstanbullular dikkat! O saatte geliyor
Bir güneşli bir kapalı hava devam ederken "hava nasıl olacak?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, bugün Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuzey kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinin, öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı