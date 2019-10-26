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İstanbul barajlarında korkutan görüntü

İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.

26.10.2019 14:30 - Son Güncelleme: 26.10.2019 14:45
İstanbul barajlarında korkutan görüntü


İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı.

İstanbul barajlarında korkutan görüntü


Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü.

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İstanbul barajlarında korkutan görüntü


O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul barajlarında korkutan görüntü

Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.

İstanbul barajlarında korkutan görüntü


PAPUÇDERE YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları.
Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, barajda adeta kurudu.

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