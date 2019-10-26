İstanbul barajlarında korkutan görüntü

İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.

26.10.2019 14:30 - Son Güncelleme: 26.10.2019 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





