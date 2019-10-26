İşte "Erdoğan Kürtleri katlediyor" kara propagandasının perde arkası ve gerçekler!
Son günlerde Başkan Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Suriye'de attığı başarılı adımlar ve üst üste gelen diplomatik zaferler, bölgede farklı amaçları olan bazı ülkeleri rahatsız etti. Türkiye'nin terör koridoruna izin vermemesini hazmedemeyen güçler, "Erdoğan 'IŞİD'e karşı savaşan kahraman Kürtleri katlediyor" yalanıyla uluslararası arenada algı yaratma peşine düştü. Peki aynı anda birçok medya organı ve gazeteci tarafından pompalanan "Kürtler katlediliyor" yalanının arkasında ne yatıyor? Detaylar haberimizde...
Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde hem sahada hem masada istediğini alarak Suriye'den gelen terör tehdidine izin vermedi. ABD ve Rusya ile iki önemli anlaşmaya imza atan Türkiye, terörist unsurların Türkiye sınırından uzaklaştırılması teklifini kararlı duruşuyla iki önemli ülkeye de kabul ettirdi.
TÜRKİYE'NİN TERÖR BELASINDAN KURTULMASI RAHATSIZLIK YARATTI
Türkiye'nin gerek Barış Pınarı Harekatı ile sahadaki başarıları, gerekse ABD ve Rusya ile imzaladığı iki kritik anlaşma ile terör belasından kurtulma çabaları, bölgede farklı amaçları olan ülkeler ve güçler tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.
"ERDOĞAN KÜRTLERİ KATLEDİYOR" YALANI
Suriye'deki son gelişmeler istediği gibi gitmeyen bazı güçler ve ellerinde bulundurdukları medya organları, PKK/YPG'nin bölgede etkisizleştirilmesini kabullenemeyince "Erdoğan Kürtleri katlediyor" yalanına sığındı.
Türkiye için büyük bir terör tehlikesi yaratan PKK'nın uzantısı YPG'yi "IŞİD ile savaşan kahraman Kürtler" olarak parlatmaya çalışan yayın organları, manipülatif haberleriyle uluslararası alanda YPG terör örgütünü aklama peşine düştü.