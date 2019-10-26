İşte "Erdoğan Kürtleri katlediyor" kara propagandasının perde arkası ve gerçekler!

Son günlerde Başkan Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Suriye'de attığı başarılı adımlar ve üst üste gelen diplomatik zaferler, bölgede farklı amaçları olan bazı ülkeleri rahatsız etti. Türkiye'nin terör koridoruna izin vermemesini hazmedemeyen güçler, "Erdoğan 'IŞİD'e karşı savaşan kahraman Kürtleri katlediyor" yalanıyla uluslararası arenada algı yaratma peşine düştü. Peki aynı anda birçok medya organı ve gazeteci tarafından pompalanan "Kürtler katlediliyor" yalanının arkasında ne yatıyor? Detaylar haberimizde...

26.10.2019 11:56 - Son Güncelleme: 26.10.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





