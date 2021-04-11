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Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...

Koronavirüs vaka sayısının artması ve 60 binlere dayanmasının ardından yeni önlemler gelip gelmeyeceği bir numaralı gündem maddesi oldu. Kulislerde Ramazan ayı boyunca tam kapanma seçeneği olduğu belirtilirken, turizm sezonu öncesi gözler açıklanacak yeni kararlara çevrildi.

11.04.2021 07:46 - Son Güncelleme: 11.04.2021 07:46
Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...

Bu hafta netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi, başkent Ankara'da en çok konuşulan konuların başında geliyor. İşin içinde olan bilim insanları ve siyasiler, ikiye bölünmüş durumda. Hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle ramazanda "kapanma" yapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var.

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Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...

Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor.

Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...

Bunun için, ramazanda 'kapatma' yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha "az vaka ve kontrollü pandemiyle" girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz.

Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...

"Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık" diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var.

Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...

TAM KAPANMA MI, KAPATMA MI?
Bu arada, "tam kapanma" ile "kapatma" arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar.