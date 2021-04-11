Ramazan'da tam kapanma gündemde mi? Gözler salıya çevrildi! İşte koronavirüs planı...
Koronavirüs vaka sayısının artması ve 60 binlere dayanmasının ardından yeni önlemler gelip gelmeyeceği bir numaralı gündem maddesi oldu. Kulislerde Ramazan ayı boyunca tam kapanma seçeneği olduğu belirtilirken, turizm sezonu öncesi gözler açıklanacak yeni kararlara çevrildi.
11.04.2021 07:46
- Son Güncelleme: 11.04.2021 07:46
Bu hafta netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi, başkent Ankara'da en çok konuşulan konuların başında geliyor. İşin içinde olan bilim insanları ve siyasiler, ikiye bölünmüş durumda. Hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle ramazanda "kapanma" yapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var.