Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ömrünü milletine adayan lider: #GayretineŞahidizErdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin elinde kalan ürünleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satın alacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın yoğun politika gündeminin arasında üreticiye büyük sevinç yaşatan söz konusu müjdesi sonrası sosyal medyada, "Gayretine şahidiz Erdoğan" hashtagi gündem oldu. Siyasetçisinden vatandaşına, 7'den 70'e herkes Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
10.04.2021 22:54
- Son Güncelleme: 10.04.2021 23:02
Başkan Erdoğan, çiftçilerin elinde kalan ürünleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satın alacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.
Erdoğan'ın bu müjdesi sonrası sosyal medyada, "Gayretine şahidiz Erdoğan" hashtagi ile gündem oldu.
Erdoğan'ın bu müjdesi sonrası sosyal medyada, "Gayretine şahidiz Erdoğan" hashtagi ile gündem oldu.
Türkiye tek yürek oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
İşte "Gayretine şahidiz Erdoğan" etiketi yapılan o paylaşımlar;
BU VATANA OLAN AŞKINA ŞAHİDİZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Memleketimiz ve milletimiz için hiç yorulmadan çalışmana şahidiz. Bu vatana olan aşkına şahidiz. Derdine şahidiz" dedi.