Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ömrünü milletine adayan lider: #GayretineŞahidizErdoğan

BU VATANA OLAN AŞKINA ŞAHİDİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Memleketimiz ve milletimiz için hiç yorulmadan çalışmana şahidiz. Bu vatana olan aşkına şahidiz. Derdine şahidiz" dedi.