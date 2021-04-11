VAV TV yayın hayatına başlıyor! Gerçek bilgi doğru yorum bu kanalda olacak
Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV, yarın yayın hayatına başlayacak. Yola "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkacak VAV TV, izleyiciye merhaba diyecek. Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen, "Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyetimizin zenginliğini anlatacağız." yorumunda bulundu.
Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV, yarın "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" diyecek. Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla SABAH'a anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi.
FARKLI PROGRAM ZENGİN İÇERİK
İnançlarımızla ve değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası izlemeyi hedefleyen VAV TV'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim olacak. Deneyimli ekibi ve çeşitli programlarıyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanan VAV TV; 24 saat yayın yapacak ve Kur'an, dini sohbet, fikir, kültür-sanat, belgesel gibi birbirinden farklı özgün programları ekranlara taşıyacak.
MEDENİYETİMİZİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATACAK
VAV TV'nin Ramazan ayının ilk günü yayına gireceğini belirten VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen şöyle dedi:
Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini güzel konuklarla anlatacağız. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bütün birikimlerimizi şahsiyet ve eserleriyle anlatmaya çalışacağız. Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Anadolu, doğu ve batı medeniyetleri arasında sıkışmış bir yerde değildir. Anadolu bu iki medeniyeti de reddetmeyen bizzat bu iki medeniyet arasında merkez konumdadır.
Yayınlarımızda hiçbir şekilde siyasi içerikler olmayacak. Kültür mirasımızın yeniden ihya ve inşasını önceleyen içerikler olacak. VAV TV'nin stüdyosuna Ayasofya konseptini uyarladık, muhteşem oldu, stüdyomuz için uygulanan sanatsal perspektif, barko sistemi ve ışık düzeni dünyada ilk. 24 saat yayın yapan canlı ve dinamik bir kanal olacak. İlk yayınımız yarın saat 06.00 itibariyle başlayacak. Her gün 2 saat boyunca ülkemizin altın sesleri olarak gördüğümüz hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Dinimizi, Kuran-ı Kerim'i ve sevgili peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi en açıklayıcı şekilde anlatacağız. Yayınlarımızda ehlisünnet bakış açısı merkez olacak.
Soru-cevap şeklinde izleyicilerimizin kafalarındaki soru işaretlerini giderecekleri programlarımız olacak. Tarihe yolculuk yapacağız. Programlarımızda konularında ve dallarında uzman hocalarımız olacak. Tarih başta olmak üzere; edebiyat, düşünce. sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, musiki, sanat ve hat sanatı programlarımız olacak. İslam ve Türk medeniyetinin bütün birikimlerini halkımıza anlatacağız.