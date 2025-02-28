Ramazan ayında sahur ve iftar hazırlıkları devam ediyor. Sahurda seçilen besinler, gün boyu açlık ve susuzluk hissiyatını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle sahurda, tok tutan ve susuzluk yapmayan gıdalar tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Peki, sahurda hangi yiyecekler yenmeli ve hangilerinden kaçınılmalı? Sahurda su alımına ne kadar dikkat edilmeli? İşte, sahurda tüketilmesi gereken besinler hakkında öneriler…

SAHUR NE DEMEK? Sahur kelimesi, Arapçadaki "seher" kelimesinden türetilmiştir. Sahurun iki anlamı vardır; birincisi, Ramazan ayında oruç tutmaya başlamadan önce imsak vaktinden önce yenen yemektir. Diğer anlamı ise, tan yerinin ağarmasıyla başlayan oruca hazırlık olan, geç saatlerde yenilen yemek olarak tanımlanabilir.

SAHURDA NE YENİR? ↪ Ramazan ayında sağlıklı bir oruç tutabilmek için sahurda doğru besinleri tercih etmek oldukça önemlidir. Özellikle, yağlı, baharatlı ve acılı yiyeceklerden kaçınarak vücudun su kaybını dengelemek gerekmektedir.

↪ Sahurda ağır yemekler yerine daha hafif seçenekler tercih edilmelidir. Zeytin, peynir, yumurta, kepek ekmeği, çiğ sebzeler, süt, yoğurt ve meyve gibi besinler ideal seçimlerdir. İşte sahurda tercih edilebilecek bazı sahur örnek menüsü: Yumurta: Sahurda rahatlıkla tüketilebilecek en faydalı yiyeceklerden biri olan yumurta, vücudun ihtiyaç duyduğu proteinin büyük kısmını sağlar ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.