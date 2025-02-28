Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların ibadetlerinin geçerli olabilmesi için orucu bozan durumları bilmesi oldukça önemlidir. Özellikle sağlık sorunları yaşayanlar, oruç esnasında kullanmaları gereken ilaçlar veya tedavi yöntemleri konusunda doğru bilgiye sahip olmalıdır. Göz sağlığıyla ilgili rahatsızlıklar, örneğin göz kuruluğu, konjonktivit (göz iltihabı), göz tansiyonu, üveit gibi hastalıklar, tedavi gerektirebilir. Bu tür durumlarda göz damlası, merhem veya ilaç kullanımı gerekebilir. Ayrıca, katarakt ameliyatı veya lazer tedavisi gibi göz operasyonlarından sonra da doktorlar göz damlası veya ilaç kullanımı önerebilir. Ancak, bu tedavi yöntemlerinin orucu bozup bozmadığı, oruç tutan kişinin ibadetini nasıl etkiler? İşte Diyanet'e göre yanıtı...

Göz damlası kullanımı ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre göz damlasının orucu bozup bozmadığı konusu şu şekilde açıklanmaktadır: Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz.

Oruç hangi durumlarda bozulur, orucu bozan şeyler nelerdir? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.