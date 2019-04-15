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Rabia Naz Vatan olayı nedir, ne oldu? İşte adım adım Rabia Naz olayı

15.04.2019 11:37

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan evinin önünde ölü bulunmuştu. Kızının ölümünden şüphelenen baba Şaban Vatan, kızının ölümü araştırmaya koyuldu. Peki Rabia Naz Vatan'a ne oldu? Neden öldü? İşte adım adım Rabia Naz Vatan olayı...


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