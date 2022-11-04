İzmir depremi öncesi gelen korkunç ses! Deprem öncesi ses neden olur? "Hayatım boyunca unutmayacağım.."
İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 3 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken 1'inin durumu ağır, bir caminin minaresi yıkıldı.Depremin şokunu atlatan vatandaşların ilk söyledikleri arasında ise deprem öncesi gelen o korkunç ses yer alıyordu. Peki, deprem öncesi ses neden olur? Deprem öncesi ses neyin belirtisi? İşte detaylar...
Bakan Soylu, "Gece yarısı saat 03.29 civarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.4 kilometre derinliğinde oldu; hem İzmir hem de Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Atlamak suretiyle 3 yaralı vatandaşımız var. Birisinin durumu ağır, şu anda geldiği andan beri müdahalesi yapılıyor. Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Bunların 3'ü şu an tedavi altında, 1'i yoğun bakımda" diye konuştu.
İZMİR DEPREMİ ÖNCESİ GELEN GİZEMLİ SES
Deprem sonrası konuşan vatandaşlar ise depremden önce tuhaf bir sesin geldiğini daha sonra ise sarsıntının başladığını ifade etti. Sosyal medyada da bu ses hakkında oldukça yorum yapıldı. Konuyla ilgili yapılan yorumlar arasında hayatım boyunca bu sesi unutmayacağım' ve duyduğum en korkunç sesti' gibi ifadeler yer alıyor.
DEPREMDEN ÖNCE SES GELİR Mİ?
Deprem esnasında önce p dalgaları gelir. Primary waves'in p'sinden adını alan p dalgalarının çıkarttığı ses, çoğunlukla insanlar tarafından duyulmaz. hayvanların depremden kısa bir süre önce havlaması, delice ötmesinin sebebidir. şiddetli bir sarsıntı söz konusu ise sesi duyulabilir
DEPREM ANINDA NEDEN SES GELİR?
Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir.