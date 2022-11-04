İzmir depremi öncesi gelen korkunç ses! Deprem öncesi ses neden olur? "Hayatım boyunca unutmayacağım.."

İZMİR DEPREMİ ÖNCESİ GELEN GİZEMLİ SES

Deprem sonrası konuşan vatandaşlar ise depremden önce tuhaf bir sesin geldiğini daha sonra ise sarsıntının başladığını ifade etti. Sosyal medyada da bu ses hakkında oldukça yorum yapıldı. Konuyla ilgili yapılan yorumlar arasında hayatım boyunca bu sesi unutmayacağım' ve duyduğum en korkunç sesti' gibi ifadeler yer alıyor.