Virüslerin üremesini önleyen propolisi böyle kullanın! Kahvenin içine damlatıp...
Yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Propolis de bağışıklığı güçlendirmek için önerilen ürünlerin başında geliyor. Peki, virüslerin üremesini önleyici özelliğe sahip propolisi nasıl kullanmammız gerektiğini biliyor muyuz? Propolisi kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? gibi sorulan cevabı haberin detayında...
28.09.2020 13:03
- Son Güncelleme: 28.09.2020 13:04
Arı ürünlerinin, sağlığı korumak ve desteklemek için önerilen ürünlerin başında geldiğine dikkat çeken ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alper Şener Prof.Dr Alper Şener, "Propolis ve diğerlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor.
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