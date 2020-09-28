Virüslerin üremesini önleyen propolisi böyle kullanın! Kahvenin içine damlatıp...

Ancak burada en büyük tartışma konusu, bu ürünlerin standart olup olmadığı. Çünkü arı gezici bir hayvandır. Topladığı ürünlerden ortaya çıkan bir ürünü biz su ya da alkolde çözelti haline getirip saflaştırarak propolis ekstraktı olarak kullanıyoruz.