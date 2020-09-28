Haberler Galeri Güncel Virüslerin üremesini önleyen propolisi böyle kullanın! Kahvenin içine damlatıp...

Virüslerin üremesini önleyen propolisi böyle kullanın! Kahvenin içine damlatıp...

Yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Propolis de bağışıklığı güçlendirmek için önerilen ürünlerin başında geliyor. Peki, virüslerin üremesini önleyici özelliğe sahip propolisi nasıl kullanmammız gerektiğini biliyor muyuz? Propolisi kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? gibi sorulan cevabı haberin detayında...

28.09.2020 13:03 - Son Güncelleme: 28.09.2020 13:04
Propolisi bu şekilde tüketin! Ilık bir kahvenin...

Arı ürünlerinin, sağlığı korumak ve desteklemek için önerilen ürünlerin başında geldiğine dikkat çeken ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alper Şener Prof.Dr Alper Şener, "Propolis ve diğerlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Propolisi bu şekilde tüketin! Ilık bir kahvenin...

Ancak burada en büyük tartışma konusu, bu ürünlerin standart olup olmadığı. Çünkü arı gezici bir hayvandır. Topladığı ürünlerden ortaya çıkan bir ürünü biz su ya da alkolde çözelti haline getirip saflaştırarak propolis ekstraktı olarak kullanıyoruz.

Propolisi bu şekilde tüketin! Ilık bir kahvenin...

Propolisin bir özelliği var ki temel anlamda hem antibakteriyal hem de antiviral yani virüs, bakteri, mantar gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Arı, kovanı korumak ve kovanda kontaminasyonu uzak tutmak için bu ürünü kullanıyor" dedi.

Propolisi bu şekilde tüketin! Ilık bir kahvenin...

Propolisi ılık içecekler ile tüketin çünkü...
Propolisin içerdiği yoğunluk oranının sağlayacağı fayda açısından önemli olduğunu belirten Prof.Dr. Alper Şener, şöyle konuştu:

Propolisi bu şekilde tüketin! Ilık bir kahvenin...

"Piyasada yüzde 5 ila yüzde 17 arasında farklı yoğunluk içeren ve farklı propolis ekstraktı olan ürünler var. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Geleceğin mimarları dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te buluştu!
Geleceğin mimarları dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te buluştu!