Geleceğin mimarları dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te buluştu!
Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle tamamlandı. Festivali dört gün boyunca başta Başkan Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili ziyaret etti. Yerli ve milli yazılım kartının tanıtıldığı festivalde önemli teknolojik gelişmeler aktarıldı, yarışmalar ve uçuş gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi.
ETKİNLİKLER ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI
TEKNOFEST etkinliklerinin gösterileri 4 güne sığsa da aslında bu süreçteki etkinlikler uzun bir zaman diliminin yansıması oldu.
1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü'nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam etti.
"Türkiye'nin en hızlıları"nın sahne aldığı Türkiye Drone Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihlerinde doğal güzelliği ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep'teki Rumkale'de gerçekleştirildi.
REKOR BAŞVURU
Festival bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl daha fazla katılım oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen coşkuyla başlayan festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha geniş bir katılımla yapıldı.
81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı.