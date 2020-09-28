Geleceğin mimarları dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te buluştu!

ETKİNLİKLER ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI

TEKNOFEST etkinliklerinin gösterileri 4 güne sığsa da aslında bu süreçteki etkinlikler uzun bir zaman diliminin yansıması oldu.

1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü'nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam etti.