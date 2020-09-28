İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!
İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırladı.
538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk ve dünya denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve 482. yıl dönümünde bu şanlı zaferin heyecanını yeniden yaşatmak üzere İletişim Başkanlığı tarafından çeşitli program ve projeler hayata geçirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNSÖZÜYLE PREVEZE KİTABI
İletişim Başkanlığı bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa anısına, tarihin akışını değiştiren Preveze Deniz Zaferi'ni anlatan bir kitap hazırladı.
Tarihi, askeri ve siyasi boyutlarıyla Preveze Deniz Zaferi'nin irdelendiği kitapta "Türk Deniz Hakimiyetinin Kronolojisi" ve "Meşhur Denizcilerimiz" bölümlerine yer verildi.
"Anadolu'yu yurt edindikten hemen sonra deniz hakimiyetinin önemini fark etmiş ve bunun için donanma kurma çalışmalarına başlamışız. Henüz 1082'de Sultan Süleyman Şah'ın İstanbul'u alma hazırlığı içerisinde bir donanma kurmaya başlaması bu açıdan dikkate değerdir. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed'in 1455 yılında Kasımpaşa'da İstanbul Tersanesi'ni (Tersane-i Amire) kurması ve bu tersanenin dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olarak yabancı ülkelerin hayranlığını kazanması da gerçekten gurur vericidir.