Haberler Galeri Güncel İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü heyecanını yaşatmak için bir dizi program ve projeye imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı "Preveze Deniz Zaferi" adlı bir kitap hazırladı.

28.09.2020 21:36 - Son Güncelleme: 28.09.2020 21:41
İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk ve dünya denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve 482. yıl dönümünde bu şanlı zaferin heyecanını yeniden yaşatmak üzere İletişim Başkanlığı tarafından çeşitli program ve projeler hayata geçirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNSÖZÜYLE PREVEZE KİTABI

İletişim Başkanlığı bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa anısına, tarihin akışını değiştiren Preveze Deniz Zaferi'ni anlatan bir kitap hazırladı.

Tarihi, askeri ve siyasi boyutlarıyla Preveze Deniz Zaferi'nin irdelendiği kitapta "Türk Deniz Hakimiyetinin Kronolojisi" ve "Meşhur Denizcilerimiz" bölümlerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

Kitabın ön sözünü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

Başkan Erdoğan, ön söz yazısında, Akdeniz ve çevresinde yaşanan tarihsel güç mücadelesinin günümüze de yansımaları olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

Türklerin denizlerde köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan’ın önsözüyle Preveze Deniz Zaferi kitabı!

"Anadolu'yu yurt edindikten hemen sonra deniz hakimiyetinin önemini fark etmiş ve bunun için donanma kurma çalışmalarına başlamışız. Henüz 1082'de Sultan Süleyman Şah'ın İstanbul'u alma hazırlığı içerisinde bir donanma kurmaya başlaması bu açıdan dikkate değerdir. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmed'in 1455 yılında Kasımpaşa'da İstanbul Tersanesi'ni (Tersane-i Amire) kurması ve bu tersanenin dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olarak yabancı ülkelerin hayranlığını kazanması da gerçekten gurur vericidir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Virüslerin üremesini önleyen propolisi böyle kullanın! Kahvenin içine damlatıp...
Virüslerin üremesini önleyen propolisi böyle kullanın! Kahvenin içine damlatıp...