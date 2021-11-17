Prof. Dr. Uğur Şahin’den kanser aşısı müjdesi: Olumlu sonuç verdi

"GELECEĞE İNANIYORUZ"

Kanser İmmünoterapi Derneği toplantıları için ABD'nin Washington kentine gelen Uğur Şahin, "CAR-T hücre tedavileri katı hücrelerde B hücreli tümörlere göre çok daha zor. Bu nedenle, CAR-T hücrelerinin katı tümörlerde çalıştığına dair henüz önemli bir kanıt yoktur. Ancak doğru hedef ve aşı kombinasyonunun bu sınırlamanın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz" dedi.