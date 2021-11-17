Düzce'deki depremin ardından uzman isimden kritik uyarı: "Eğer 6 ile 8 saat içinde artçı sarsıntı olmazsa..."
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre merkez üssü Düzce olan 5.0 ve 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzeri birçok ilde hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim önemli açıklamalar yaptı. Selim,"Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar...
17.11.2021 17:25
- Son Güncelleme: 17.11.2021 17:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremleri yorumladı.