Prof. Dr. Osman Bektaş'dan 6.2 İstanbul depremi açıklaması: “Daha Büyük Bir Deprem Öngörmüyoruz”

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş bir haber ajansına verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.
🧭 "OLABİLECEK EN BÜYÜK DEPREM BUYDU"
Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2'lik depremin, bölgenin jeolojik yapısı göz önüne alındığında "olabilecek en büyük deprem" olduğunu söyledi. Bektaş'a göre bu bölgede fay hattı, büyük deprem enerjisi biriktirebilecek nitelikte değil:
"Fay bu bölgede orta büyüklükteki bir deprem enerjisinden daha fazlasını biriktirmiyor. Bu özelliğe 'krip' yani sürüklenme deniyor. 7'den büyük bir deprem potansiyeli İzmit ve Trakya kollarında var, ancak Marmara'nın orta kesimi bu kapasiteye sahip değil."
🧱 "ŞİDDET 7-8-9 HİSSEDİLEBİLİR AMA..."
Depremin büyüklüğünün 6.2 olmasına rağmen bazı bölgelerde 7-8, hatta 9 şiddetinde hissedildiğini belirten Bektaş, bu farkın özellikle zemin türü ve yapı kalitesiyle ilgili olduğunu vurguladı:
"Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri gibi sahil bölgeleri ve zayıf zeminler depremi daha şiddetli hissedebilir. Binanın rezonansıyla zeminin rezonansı örtüşüyorsa etkiler artabilir. Ancak şu ana kadar ciddi bir can kaybı veya büyük bir yıkım haberi yok."
🌀 ARTÇI SARSINTILAR SÜREBİLİR
Depremin ardından birkaç saat içinde Marmara Denizi'nde 4.4 ve 4.9 büyüklüğünde iki artçı daha meydana geldi. Prof. Dr. Bektaş, artçıların birkaç gün veya hatta aylar boyunca sürebileceğini belirtti:
"Bu tür depremler sonrası artçıların olması olağan. Ancak ana şok bu. Daha büyük bir depremin olmasını beklemiyoruz."
⚠️ "DEPREMİ FAZLA ABARTTIK GİBİ GELİYOR"
Prof. Dr. Bektaş, İstanbul'da 7'nin üzerinde büyük bir depremin beklendiğine dair algının bilimsel verilere dayanmadığını savundu:
"Tarihsel kayıtlara bakıldığında da Marmara'nın orta kesiminde hep küçük depremler meydana gelmiş. Bugünkü deprem de bu öngörüyü destekliyor. İstanbul depremini fazla abarttık gibi geliyor bana."
🌍 JEOLOJİK GERÇEK: MARMARA ORTA FAYI SÜRÜKLENİYOR
Bektaş'ın aktardığına göre Marmara'nın doğu ve batı kolları büyük depremler üretme potansiyeli taşıyor. 1999'da İzmit, 1912'de ise Tekirdağ fayında büyük depremler yaşandı. Ancak Marmara'nın ortasında yer alan fayda "kilitlenme" değil, "sürüklenme" mekanizması işliyor. Bu nedenle yüksek enerjili birikim oluşmuyor.
🔹 Prof. Dr. Osman Bektaş'ın değerlendirmeleri, Marmara'nın orta kesimi için büyük bir deprem riski olmadığını işaret ediyor.
🔹 Ancak zayıf zeminli bölgelerde ve yetersiz yapı stoğunda etkiler daha fazla hissediliyor.
🔹 Depreme hazırlık, sağlam yapılaşma ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemini koruyor.