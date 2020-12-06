CHP'nin İstanbul Fatih'teki I. Mahmud Çeşmesi yalanları bir bir ortaya çıktı!

"SEMAVİ EYİCE BABAMIN MÜCADELESİNİ RAPORA NOT OLARAK YAZDI"

Ahmet Hamdi Çamlı, 50 yıl önce çeşme için yer bakıldığını belirterek, "Fatih Camii'nin caddedeki dükkanların olduğu yerde, daha önce bir pasaj yapılması düşünülüyordu. Babam da çeşmeyi bir yere konulması için vakıflara gidiyor. Çeşmeyi yeni pasajın için koymayı planlıyorlar. Pasajın duvarına monte edilecekti. Vakıflar projeyi değiştirerek, caddeye açık dükkanlar yapılmasına karar verdi. Bu nedenle çeşme oraya da yapılamadı. Babam da 30 yıla yakın süre çeşmeyi yaptırmak için takip etti. Sanat tarihçisi Semavi Eyice o zaman kurul üyesi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Semavi Eyice'nin raporuyla babamı eleştiriyor ama Eyice'nin notu var. Eyice diyor ki, 'Burada arsayı alan arkadaş çok uğraştı didindi. Fakat belediye ve vakıflar yer göstermedi.' Dolayısıyla buraya da yapılamadı. O dönem yazışmalarında, 'Çeşmenin esas yerine yakın İskender Paşa Camii var. Oraya monte edilirse olur' diye belirtiliyor. Babam da onun takipçisi oluyor ama nasip olmuyor. Biz de böyle bir şeyin takipçisi olduğunu bildiğimiz için ve devletin bu işin takibini bırakması nedeniyle bu emaneti devraldık. Babam belediyeye o zaman teminat vermiş, teminatı bile yanmış bu nedenle. Belediye kendisi de 'Para yok' diye yapmamış. İşte biz de 2013 yılında bu işin peşine düştük. Bütün kurumların onayıyla, İskender Paşa Camii'nin ihata duvarına, tarif edilen yere yaptık. Bir daire parası harcayarak, 2 yıl önce 350 bin lira harcadık" şeklinde konuştu.