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Gaziantep'te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş'in babası konuştu: İşten kovdular

Türkiye Gaziantep'teki pitbull saldırısını konuşuyor. 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'e saldıran pitbull cinsi köpekler az kalsın Asiye'yi öldürecekti. Son anda kurtarılan çocuk tedaviye alınırken son dakika gelişmesi yaşandı. Asiye'nin babası," Köpekler site yöneticisine ait. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur." dedi.

25.12.2021 13:46 - Son Güncelleme: 25.12.2021 13:56
Gaziantep’te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş’in babası konuştu: İşten kovdular

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

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Gaziantep’te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş’in babası konuştu: İşten kovdular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın üstlenmesini istedi. Koca'nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

Gaziantep’te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş’in babası konuştu: İşten kovdular

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen minik Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep’te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş’in babası konuştu: İşten kovdular

Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya'ya indi. Ambulanstan alınan küçük Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi.

Gaziantep’te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş’in babası konuştu: İşten kovdular

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı belirtildi.

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