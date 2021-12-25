Gaziantep’te pitbull dehşeti! Saldırıya uğrayan minik Asiye Ateş’in babası konuştu: İşten kovdular

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.