Prezervatif içerisinde gizlediler! Uyuşturucu kapsülleri midelerinden çıktı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda midelerinde 190 adet kapsül içerisinde 2 bin 149 gram kokain ve 24 adet prezervatif içerisinde bin 630 gram likit kokain tespit edilen 1'i kadın 3 uyuşturucu kuryesi yakalandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak isteyen 3 kurye gözaltına alındı.
06.01.2021 11:18
- Son Güncelleme: 06.01.2021 11:32
Gerçekleştirilen operasyonda üç kuryenin midelerindeki uyuşturucu ile Türkiye'ye girmesi ve yaşanılacak aksaklıklar sonucunda midelerindeki uyuşturucunun kanlarına karışması neticesinde hayatlarını kaybetmeleri engellendi. Yapılan analiz sonucu riskli görülen üç yabancı uyruklu yolcu detaylı kontrol için diğer yolculardan ayrılarak beraberindeki bagajlarla muhafaza kontrol noktasına alındı.
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