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İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakaları artışa geçince hükümet tarafından uygulamaya sokulan tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve ölüm sayısındaki düşüşe dikkat çekerken Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası da güncellendi. İstanbul'da bazı ilçeler yeşile dönerken bazı ilçelerde koronavirüs vaka yoğunluğu devam ediyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası…

06.01.2021 16:43 - Son Güncelleme: 06.01.2021 16:43
İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Son 24 saatte 8 bin 908 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338 yükseldi. Test sayısı 25 milyon 315 bin 565'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, vefat sayısı 21 bin 879, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

KOVİD-19 AŞISININ ANALİZLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI LABORATUVARLARINDA DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığından, Sinovac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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