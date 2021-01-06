İstanbul'un koronavirüs haritası güncelledi! O ilçelerde vaka sayısı... | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakaları artışa geçince hükümet tarafından uygulamaya sokulan tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve ölüm sayısındaki düşüşe dikkat çekerken Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası da güncellendi. İstanbul'da bazı ilçeler yeşile dönerken bazı ilçelerde koronavirüs vaka yoğunluğu devam ediyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs vaka haritası…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.