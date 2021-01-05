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Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam CHP ve terör örgütü destekçileri polise saldırdı. "Katil polis" sloganları atan grup güvenlik güçlerine de saldırdı. Terör örgütü sloganları atıp halay çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise bugün Twitter'dan bir video paylaştı. Videoda; dün Bağcılar'da CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin su borusunun patlaması sonucu nehre dönen yolda düşen bir motosikletlinin kuryenin yardımına koşan polis memurları yer aldı. Video "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla paylaşıldı.

05.01.2021 16:11 - Son Güncelleme: 05.01.2021 16:26
Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

Bağcılar'da suya kapılarak düşen motosikletlinin yardımına 2 polisin koştuğu görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla paylaşıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından

Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

"Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesajını sosyal medyada paylaştı.

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