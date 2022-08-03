Poşet katlayarak haftalık 1.250 TL kazanın! Oturduğunuz yerden maaş alabilirsiniz! Başvurular başladı! Evde paketleme işiyle aylık 5.000, 6.00,7500 TL fırsat!
Evde paketleme işi birçok kişinin hayalleri arasında yer alıyor. Haftaık ve aylık olarak oldukça iyi kazandıran bu iş içi ilanlar araştırılmaya başlandı. İşte evde paketleme işi ilanları ve konu hakkında merak edilenler...
PAKETLEME İŞİNDEN NE KADAR KAZANIYOR?
Günde ortalama 3 - 4 saat kadar çalışarak aylık 1.250 TL gelir elde edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için İŞKUR'un resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Evde paketleme işinde günde birkaç saat çalışmanız yeterli olacaktır.
EVDE PAKETLEME İŞİ TC İSTER Mİ?
*Evde paketleme işi yapmak için müracaat etmek isteyenlerden 250 TL ila 500 TL arası para talep ediliyor. Bunun yanında T.C. kimlik numarası gibi bazı kişisel bilgiler de isteniyor. "İlk paket elinize ulaştığında priminizle beraber ödediğiniz ücret iade edilecek," deniliyor.
EVDE EK İŞ YAPARAK PARA KAZANAN VAR MI?
Evde paketleme işi modellerinde en popüler olanlardan birisi de evde sabun paketleme işi. Bu işi yaparak her ay düzenli kazançlar elde eden ev hanımları var. Hatta zamanlı olarak çalışıp, aylık 5.000 TL kazanmanız dahi mümkün.