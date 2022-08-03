Poşet katlayarak haftalık 1.250 TL kazanın! Oturduğunuz yerden maaş alabilirsiniz! Başvurular başladı! Evde paketleme işiyle aylık 5.000, 6.00,7500 TL fırsat!

EVDE EK İŞ YAPARAK PARA KAZANAN VAR MI?



Evde paketleme işi modellerinde en popüler olanlardan birisi de evde sabun paketleme işi. Bu işi yaparak her ay düzenli kazançlar elde eden ev hanımları var. Hatta zamanlı olarak çalışıp, aylık 5.000 TL kazanmanız dahi mümkün.