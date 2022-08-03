Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...
Araç fiyatlarına Ağustos zammı geldi. Gelen zammın ardından 2022 güncel araba fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler...
03.08.2022 08:56 - Son Güncelleme: 03.08.2022 08:56
ÖTV düzenlemesi hakkında gelişmeler devam ederken birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Ağustos ayına giriş yapılmasıyla birlikte zamlanan araç fiyatları merak edildi. İşte 2022 güncel araba fiyatları ve listesi...