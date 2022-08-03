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Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...

Araç fiyatlarına Ağustos zammı geldi. Gelen zammın ardından 2022 güncel araba fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
03.08.2022 08:56 - Son Güncelleme: 03.08.2022 08:56
Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...

ÖTV düzenlemesi hakkında gelişmeler devam ederken birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandı. Ağustos ayına giriş yapılmasıyla birlikte zamlanan araç fiyatları merak edildi. İşte 2022 güncel araba fiyatları ve listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...

TOYOTA COROLLA

Önceki fiyat: 527.600 TL
Ağustos ayı fiyat: 539.450 TL (Yüzde 2,25 zam)

Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...

YARİS HYBRİD

Önceki fiyat: 693.200 TL
Ağustos ayı fiyat: 722.250 TL (Yüzde 4,19 zam)

Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...

CROSSLAND

Önceki fiyat: 525.700 TL
Ağustos ayı fiyat: 549.700 TL (Yüzde 4,56 zam)

Otomobile Ağustos zammı! Yeni fiyatları görenler ÖTV indirimi için şafak sayıyor! 2022 Renault, Toyota, Citroen, Hyundai güncel fiyat listesi...

CAMRY HYBRİD

Önceki fiyat: 1.774.800 TL
Ağustos ayı fiyat: 1.779.150 TL (Yüzde 0,24 zam)

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