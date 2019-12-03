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Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü 4 gün süren yıl sonu eğitim tatbikalarını gerçekleştirdi. Tatbikatlar uçak, metro, gemi ve arazide gerçekleştirildi. Tatbikatlara 376 Özel Harekat Polisi katılırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tatbikatı yakından takip etti. Tatbikatın son günü basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

03.12.2019 15:53 - Son Güncelleme: 03.12.2019 16:24
Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

Özel Harekat Şube Müdürlüğü 4 gün süren yıl sonu eğitim tatbikalarını gerçekleştirdi. Tatbikatın ilk gününde gemiden rehine kurtarma operasyonu yapılırken, ikinci gününde kaçırılan uçaktan rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

Tatbikatın üçüncü gününde ise metrodan rehine kurtarma operasyonu tatbikatı yapıldı. Son iki günde ise arazi faaliyeti tatbikatları gerçekleştirildi.

Aracını bir noktada bırakıp ormanın içine kaçan suçluların helikopter ile iz takibi yapılması ve yakalanması operasyonu tatbikatı gerçekleştirildi.

Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

Tatbikat kapsamında iz takibi yapabilen köpeklerde kullanıldı. Tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 personel katıldı. Sarıyer 'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatları İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da yakından takip etti.

Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

Antalya'da düzenlenen Dünya WOKO kickboks dünya şampiyonasında dünya ikincisi olan özel harekat polisi Nurettin Diler'e hediyesini takdim eden Mustafa Çalışkan, gelecek sene birincilik beklediğini ve bu millete ikinciliğin yetmeyeceğini ifade ederken, Nurettin Diler'de bunun için elinden geleni yapacağını söyleyerek gelecek sene için birincilik sözü verdi.

Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

Arazi faaliyeti tatbikatının yapıldığı alana helikopterle gelen Çalışkan, tatbikatın başlaması komutunu telsizden verdikten sonra tatbikatı yakından takip etti. Suçluya yakından müdahale yöntemlerini gösteren özel harekat polisleri ardından minibüsteki rehineyi kurtarmak için köpekli operasyon tatbikatı ve otobüsten rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

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