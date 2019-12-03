Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat!

Tatbikatın üçüncü gününde ise metrodan rehine kurtarma operasyonu tatbikatı yapıldı. Son iki günde ise arazi faaliyeti tatbikatları gerçekleştirildi.

Aracını bir noktada bırakıp ormanın içine kaçan suçluların helikopter ile iz takibi yapılması ve yakalanması operasyonu tatbikatı gerçekleştirildi.