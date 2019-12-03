Alibeyköy Barajı’nda toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı

Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü. Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.