PKK’ya Kuzey Irak’ta 'Pençe-Kilit' darbesi: Hedefler ele geçirildi çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Dakika dakika son gelişmeler
Son dakika haberi... Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor. Mehmetçik, 'Pençe-Kilit Harekâtı'yla terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirdi. 'Pençe serisi' harekâtlarının en büyüğünde 50'den fazla F-16 savaş uçağı, AWACS ve tanker uçakları, ATAK helikopterleri, İHA'lar, SİHA'lar, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT timleri de yer aldı. Ana hedef Hakkari-Çukurca'ya 30 kilometre uzaklıktaki Zap bölgesi oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nde, birinci safhada belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini belirtti. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte terörün kökünü kazıyacak operasyondan son dakika gelişmeleri...
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), çetin kış koşullarının geçmeye başlamasıyla birlikte, sınır hattında ve Türkiye'de terör eylemlerinde bulunmak için harekete geçme planları yapan PKK'lı teröristleri daha inlerinden çıkamadan vurdu. 'Pençe-Kilit Harekâtı'na, başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin değişik üslerinden kalkan F-16 savaş uçakları, silahsız-silahlı insansız hava araçları (İHA/SİHA), tanker uçağı, havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (AWACS), ATAK helikopterleri dahil 50'den fazla hava unsuru, 40 kilometre menzile sahip Fırtına topları, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), diğer topçu unsurları dahil çok sayıda kara unsuru, 'Bordo Bereli' olarak bilinen özel kuvvetler, komandolar ile Deniz Kuvvetleri'nden de örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlı bubi tuzaklarını imha etmek için sualtı savunma (SAS) ve sualtı taarruz (SAT) timleri de katıldı. Önceki gece yarısına doğru başlatılan harekâtta onlarca hedef vurularak yerle bir edildi.
BORDO BERELİ VE KOMANDO SIZDI
Harekât F-16'ların İHA'lar ve değişik istihbarat yöntemleriyle Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'da belirlenmiş hedefleri lazer güdümlü bombalarla vurmasıyla başladı. Teröristlerin saklandığı mağara ve sığınaklar da hedefin içine bir vida gibi girdikten sonra patlayan nüfuz edici bombalarla (NEB) vuruldu. Karadan da Fırtına obüsleri ile (ÇNRA) ve diğer kara destek unsurları bölgeleri ateş altına aldı. Komandoların sızdığı bölgeye helikopterler de 'Bordo Bereliler'i indirdi. ATAK helikopterleri de sızma girişimlerine havadan destek verdi. Savaş uçakları yakıt ikmalini tanker uçağından yaparken, AWACS geniş bir alanı olası düşman unsurlarına karşı kontrol altında tuttu.
BAŞARIYLA DEVAM EDİYORMilli Savunma Bakanlığı, harekâtta ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu: "Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama- tarama faaliyetleri devam ediyor. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı."
AKAR: HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk olarak gittiği Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nde "Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi. 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız" dedi. Pilotlarla da telsizden görüşen Akar, "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak" dedi.