RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Afrika'dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Afrika'dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

Nisan'ın ortasına geldiğimiz halde dondurucu hava sıcaklıkları vatandaşın dışarıya çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmasına neden oluyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

19.04.2022 08:46 - Son Güncelleme: 19.04.2022 09:01
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Afrika’dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Afrika’dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Afrika’dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Afrika’dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Afrika’dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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