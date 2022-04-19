HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Afrika’dan geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Görüş mesafesini azaltacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.