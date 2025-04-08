MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yeni kareler! Devlet Bey Konağı’nın maketi MHP Genel Merkezi’nde

Geçirdiği başarılı kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu kez Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi Devletbey Konağı" projesini incelerken görüntülendi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ KARELER

Mimar Hayri Bulut'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Şükürler olsun Allah'a. Liderimiz, büyüğümüz, kıymetli Genel Başkanımızın tensipleriyle tarafımıza tevdi edilen "Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi Devletbey Konağı" projesi tamamlanmış olup, projenin maketini Sayın Genel Başkanımıza takdim etmiş bulunmaktayız." denilerek Bahçeli'nin birkaç karesine yer verildi.